Nr. 2079

In Mitte bemerkte ein Passant heute Morgen, gegen 8.30 Uhr, einen beschädigten Stolperstein auf einem Gehweg in der Barfusstraße. Die zum Tatort gerufenen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 17 stellten an dem Stein mehrere Einkerbungen fest. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.