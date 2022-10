Mit Messer angegriffen und verletzt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2078

Gestern Abend wurde im Ortsteil Niederschöneweide eine Frau angegriffen und schwer verletzt. Die 50-Jährige soll bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 18.30 Uhr in Begleitung eines Mannes die Fahrbahn der Schnellerstraße in Richtung Fließstraße überquert haben, als ein Bekannter der Frau erschien. Der 23-Jährige soll im Kreuzungsbereich Schnellerstraße Ecke Hasselwerderstraße zunächst den Begleiter der Frau, einen 33 Jahre alten Mann, zu Boden gestoßen und anschließend die 50-Jährige mit einem Messer angegriffen haben. Danach flüchtete der Angreifer zu Fuß die Hasselwerderstraße in Richtung Kaisersteg entlang.

Die Frau erlitt bei dem Angriff oberflächliche Schnittverletzungen am Hals und Stichverletzungen im Oberkörper. Ein aufmerksamer Passant leistete bis zum Eintreffen alarmierter Rettungskräfte Erste-Hilfe, die die Schwerverletzte schließlich in ein Krankenhaus brachten, wo sie operiert wurde und stationär verblieb. Der Begleiter der Frau wurde durch den Sturz leicht an der Schulter verletzt, benötigte aber keine ärztliche Behandlung. Eine Absuche des Nahbereichs und die Überprüfung der Wohnanschrift des mutmaßlichen Tatverdächtigen verliefen zunächst ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) dauern an.