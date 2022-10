30. Oktober 2022 – Tag des Einbruchschutzes

Nr. 2077

Am kommenden Sonntag, den 30. Oktober 2022 findet bundesweit der „Tag des Einbruchschutzes“ statt. Es lohnt sich, die an diesem Tag durch die Zeitumstellung gewonnene Stunde dem Thema Einbruchschutz zu widmen. Die Statistik belegt mit einer Versuchsquote von annähernd 50 %, dass fast jeder zweite Einbruch noch beim Versuch scheitert. Oft macht die Umsetzung eines Präventionshinweises oder einer Empfehlung der Polizei den entscheidenden Unterschied zwischen Erfolg oder Misserfolg der Täterinnen und Täter.

Die Polizei Berlin präsentiert auf ihrer Internetseite umfangreiche Informationen zum Thema Einbruchschutz. Darüber hinaus steht die Beratungsstelle Einbruchschutz der Polizei Berlin interessierten Bürgerinnen und Bürgern immer montags bis donnerstags am Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin für alle Fragen rund um den Einbruchschutz zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind:

Montag von 10 – 18 Uhr und

Dienstag bis Donnerstag von 8 – 15 Uhr.

Neben dieser Möglichkeit besteht die Option, kostenfreie Termine zu Einbruchschutzberatungen vor Ort in Privathaushalten und Gewerbebetrieben aller Art unter der Servicetelefonnummer (030) 4664 – 979999 zu vereinbaren.

Weiterführende Informationen zur Einbruchsprävention finden Sie auch hier.