Streit zwischen jungen Frauen eskaliert – zwei Polizisten verletzt

Nr. 2069

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen einer Körperverletzung zum U-Bahnhof Schlesisches Tor alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach soll es gegen 12.30 Uhr zu einem Streit zwischen zwei jungen Frauen gekommen sein, die sich flüchtig kannten. Im Verlauf des Streits soll die 18-jährige Tatverdächtige ihrem 19-jährigen Gegenüber eine leere Glasflasche an den Kopf geschlagen haben. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen versuchte sie sich der Identitätsfeststellung zu entziehen und spuckte um sich. Um dies zu unterbinden wurde ihr eine Spuckschutzhaube aufgesetzt und Handfesseln angelegt. Bei dem Versuch, die Schutzhaube während der Fahrt zum Krankenhaus zu richten, verbiss sich die Tatverdächtige in den Daumen eines Beamten. Ein weiterer Beamter wurde bei dem Versuch die Tatverdächtige im Fahrzeug zu fixieren leicht an der Hand verletzt. Die 18-Jährige wurde zur stationären Behandlung in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Beide verletzten Beamten wurden ambulant im Krankenhaus versorgt und traten anschließend vom Dienst ab. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.