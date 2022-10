Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Nr. 2068

Gestern Abend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in Mariendorf alarmiert. Gegen 21.40 Uhr hörte ein Bewohner des Hauses in der Didostraße laute Geräusche aus der Wohnung eines 30-jährigen Nachbars. Eintreffende Einsatzkräfte stellten dichten, schwarzen Qualm fest, der aus der in der im Parterre gelegenen Wohnung drang. Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden evakuiert. Brandbekämpfer drangen in die Wohnung ein und stellten ein in Vollbrand stehendes Schlafzimmer fest. Während der Löscharbeiten bargen die Einsatzkräfte den 30-jährigen Mieter dieser Wohnung, der unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht wurde und dort wenig später verstarb.

Andere Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Sie dauern an.