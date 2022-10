Kreuzungsunfall mit Polizeifahrzeug

Nr. 2066

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Mariendorf, bei dem ein ziviles Polizeifahrzeug mit einem anderen Pkw zusammenstieß. Ersten Ermittlungen nach waren die Beamtin und der Beamte gegen 17.10 Uhr auf dem Weg zu einem eilbedürftigen Einsatz und fuhren auf dem Forddamm in Richtung Alt-Mariendorf. Auf der Kreuzung Friedenstraße/Forddamm kam es zum Zusammenstoß mit dem Nissan einer 33-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Wagen der 33-Jährigen gedreht und gegen eine Laterne geschoben. Sie erlitt leichte Verletzungen am Bein und wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligte Beamtin erlitt eine leichte Verletzung am Arm und trat vom Dienst ab. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).