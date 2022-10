Fußgänger schwer verletzt

Nr. 2062

Gestern Abend wurde ein Fußgänger in Marzahn bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeugen überquerte der alkoholisiert wirkende 25-Jährige gegen 18.50 Uhr die Fahrbahn der Märkischen Allee von der Allee der Kosmonauten kommend und wurde von dem Pkw eines 54-Jährigen erfasst, der die Märkische Allee in Richtung Biesdorf befuhr. Durch den Aufprall und den Sturz erlitt der junge Mann schwere Verletzungen und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.