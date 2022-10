Fußgängerinnen angefahren und schwer verletzt

Nr. 2049

In Westend ereignete sich gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgängerinnen schwer verletzt wurden. Ein 28 Jahre alter Autofahrer erfasste die beiden Frauen gegen 16.15 Uhr, als er mit seinem Wagen an einem Durchbruch einer Mittelinsel in der Masurenallee kurz hinter der Thüringerallee wendete. Die beiden Fußgängerinnen im Alter von 40 und 50 Jahren, die die Masurenallee vom Messegelände kommend überquerten, stürzten aufgrund des Zusammenstoßes zu Boden und wurden jeweils schwer am Rumpf verletzt. Die Ältere der beiden erlitt zudem eine Beinverletzung. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Frauen jeweils zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Unfallhergang.