Feuerwehrkräfte beobachten Köperverletzung - Festnahmen

Nr. 2048

Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr beobachteten vergangene Nacht eine Körperverletzung in Rummelsburg. Kurz nach 1 Uhr nahmen die Feuerwehrmänner mehrere Personen auf dem Vorplatz des Bahnhofes Lichtenberg an der Weitlingstraße wahr, die sich schlugen. Dabei sollen zwei Männer auf einen auf dem Boden liegenden Mann eingeschlagen haben. Die Brandbekämpfer alarmierten die Polizei, stiegen aus und eilten zur Hilfe, woraufhin alle Beteiligten auseinanderstoben. Auch die beiden Angreifer, die vormals auf den auf dem Boden liegenden Mann eingeschlagen hatten, flüchteten. Einsatzkräfte der Polizei nahmen in der Nähe zwei Männer im Alter von 19 und 29 Jahren fest, die der Personenbeschreibung der geflüchteten Angreifer entsprachen. Der niedergeschlagene 30-Jährige erlitt schwere Verletzungen, so dass nachgeforderte Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen mussten. Die beiden Festgenommenen wurden zu erkennungsdienstlichen Behandlungen in einen Polizeigewahrsam gebracht, aus dem sie später wieder entlassen wurden. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).