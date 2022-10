Festnahme nach Taschendiebstahl

Nr. 2047

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Mittag in Neukölln eine mutmaßliche Taschendiebin fest. Gegen 13.30 Uhr soll die Frau einem 13-Jährigen auf einer Treppe am U-Bahnhof Hermannplatz das Mobiltelefon aus der Hosentasche gezogen haben. Als das Kind den Diebstahl bemerkte, machte es zunächst seine Mutter auf die Situation aufmerksam, die wiederum um Hilfe rief. Ein aufmerksamer Passant hielt die Rechtsbrecherin schließlich bis zum Eintreffen alarmierter Polizeieinsatzkräfte fest. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung der 31-jährigen Tatverdächtigen ein Pfefferspray sowie mutmaßliche Drogen. Die Tatbeute hingegen konnte nicht gefunden werden. Die Einsatzkräfte nahmen die mutmaßliche Taschendiebin fest und brachten sie für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam, wo sie einem Fachkommissariat beim Landeskriminalamt überstellt wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.