Wartehäuschen einer Haltestelle beschädigt - Festnahme

Nr. 2045

Polizisten nahmen vergangene Nacht einen Jugendlichen in Marzahn fest. Zuvor beobachtete ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes kurz vor 1 Uhr den später identifizierten 17-Jährigen dabei, wie er die Glasscheiben eines Wartehäuschens einer Bushaltestelle an der Kreuzung Blumberger Damm/Cecilienstraße zerstörte und alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Polizisten nahmen den mutmaßlichen Rechtsbrecher, der zwischenzeitlich auf einem gegenübergelegenen Parkplatz zwei Motorroller, einen E-Scooter und zwei Personenkraftwagen beschädigte, auf frischer Tat fest. Der alkoholisierte und mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Tatverdächtige bedrohte und beleidigte die Polizeieinsatzkräfte während der Maßnahmen fortdauernd und bespuckte zudem einen Einsatzwagen, sodass ihm eine Spuckschutzhaube aufgesetzt wurde. Zur Durchführung einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahme brachten ihn die Einsatzkräfte in einen Polizeigewahrsam. In diesem blieb er aufgrund eines zwischenzeitlich angeordneten Anschlussgewahrsams zur Verhinderung weiterer Straftaten bis heute früh 7 Uhr. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).