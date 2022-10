Brandstiftungen an Kraftfahrzeugen

Neukölln/Pankow

Heute früh brannten in Gropiusstadt und Blankenburg mehrere Kraftfahrzeuge, zu denen Brandkommissariate des Landeskriminalamtes die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen haben.

Nr. 2043

Gegen 3 Uhr bemerkte ein Autofahrer Flammen an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes Benz und alarmierte die Feuerwehr. Ebenfalls alarmierte und zuerst eingetroffene Polizeieinsatzkräfte versuchten den Brand zu löschen. Erst eingetroffene Brandbekämpfer konnten die Flammen löschen. Der Wagen wurde durch den Brand stark beschädigt.

Nr. 2044

Zu 5 Uhr hörte ein Anwohner der Prenzlauer Promenade ein lautes Knallgeräusch, bemerkte daraufhin Flammen von einer Grünfläche in einer Kleingartenanlage am Spechtfinkweg und alarmierte die Feuerwehr. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten den Brand an dem Mercedes, der zwischenzeitlich auf ein weiteres Auto, einen Renault, übersprang und diesen stark beschädigte. Der Mercedes brannte vollständig aus.