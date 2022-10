Lebensgefährliche Stichverletzung – eine Mordkommission ermittelt

Nr. 2040

Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen zum Verdacht eines Tötungsdeliktes vergangene Nacht in Neukölln. Nach bisherigen Ermittlungen hörte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Boddinstraße gegen Mitternacht einen Schrei im Hausflur und fand dort kurz darauf eine Frau mit einer Stichverletzung im Oberkörper. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte 41-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert werden musste. Im dringenden Tatverdacht steht dazu der 43-jährige Lebensgefährte, der sich zuvor vom Tatort in unbekannte Richtung entfernt hatte. Die Ermittlungen und die Fahndung nach dem Tatverdächtigen dauern an.