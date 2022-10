Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2038

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Mahlsdorf erlitt ein kleines Mädchen schwere Kopfverletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte die Siebenjährige gegen 20.30 Uhr einen Fußgängerüberweg auf der Hönower Straße zu überqueren. Dazu wählte sie einen Zeitpunkt zwischen zwei fahrenden Autos, so dass sie und der zweite nachfolgende Wagen zusammenstießen. Ein Passant und Zeuge des Verkehrsunfalles versuchte noch, das Mädchen vom Überqueren des Überganges abzuhalten. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen zu Boden geschleudert und stieß mit seinem Kopf gegen den Bordstein. Alarmierte Rettungskräfte brachten es zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Atemalkoholmessung bei dem 27-jährigen Autofahrer ergab einen Wert von null Promille. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt und zum Unfallhergang übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).