Räuber festgenommen

Nr. 2037

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Abend in Gesundbrunnen einen mutmaßlichen Räuber fest. Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge soll der bis dahin Unbekannte gegen 21.15 Uhr in der Badstraße einem 26-Jährigen während eines Telefonats das Mobiltelefon aus der Hand gerissen haben. Dabei soll das Handy zu Boden gefallen und vom Angegriffenen zurückerlangt worden sein. In Folge dessen soll der mutmaßliche Tatverdächtige ein Messer gezogen und noch während der 26-Jährige in gebückter Haltung war, mehrfach in Richtung seines Kopfes gestochen haben, wodurch der Mann leicht an einem Ohr und am Kinn verletzt worden sein soll. Durch das Eingreifen mehrerer Passanten soll der mutmaßliche Täter von dem 26-Jährgen abgelassen und im weiteren Verlauf ohne Beute in Richtung U-Bahnhof Gesundbrunnen geflüchtet sein. Der durch den Angriff leicht Verletzte lehnte eine ärztliche Versorgung zunächst ab.

Durch den Hinweis eines namentlich unbekannt gebliebenen Zeugen konnte der mutmaßliche Täter noch am selben Abend identifiziert, von dem 26-Jährigen wiedererkannt und durch Polizeieinsatzkräfte an seiner Wohnanschrift in Gesundbrunnen festgenommen werden. Das Messer konnte nicht aufgefunden werden. Die Einsatzkräfte brachten den 22-jährigen Tatverdächtigen für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam und übergaben ihn im Anschluss der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord). Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (us)