Kind bestohlen - Festnahmen

Nr. 2035

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Nachmittag einen Jugendlichen und einen Mann in Kreuzberg fest. Zuvor bemerkte ein Zeuge, wie das Duo am U-Bahnhof Kottbusser Tor einem zwölfjährigen Mädchen das Mobiltelefon aus einer Tasche ihrer Jacke stahlen und alarmierte die Polizei. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit der U-Bahn zum Bahnhof Hermannplatz, wo die Einsatzkräfte zugriffen und die beiden mutmaßlichen Taschendiebe im Alter von 17 und 42 Jahren festnahmen. Bei einer Durchsuchung des 42-Jährigen fanden die Polizisten das Telefon des Mädchens und händigten es ihr wieder aus. Anschließend brachten die Einsatzkräfte die beiden mutmaßlichen Rechtsbrecher in einen Polizeigewahrsam, in welchem sie jeweils erkennungsdienstlich behandelt und anschließend der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) überstellt wurden. Die Ermittlungen dauern an.