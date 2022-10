In Tram gestürzt und schwer verletzt

Nr. 2034

Eine Seniorin erlitt gestern Nachmittag bei einem Sturz in einer Tram in Neu-Hohenschönhausen schwere Verletzungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge musste die Führerin einer Tram der Linie M5, die gegen 17.40 Uhr auf der Zingster Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war, aufgrund eines an der Ahrenshooper Straße kreuzenden Personenkraftwagens stark bremsen. Dadurch stürzte eine 78 Jahre alte Frau in der Straßenbahn zu Boden und wurde schwer am Rücken verletzt. Zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam es nicht.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die gestürzte Seniorin zur stationären sowie die Triebwagenführerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 47 Jahre alter Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Unfallhergang.