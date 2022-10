Trio nach Diebstahl aus Lieferwagen auf frischer Tat festgenommen

Nr. 2033

In Gesundbrunnen nahmen Polizeieinsatzkräfte gestern Mittag drei Männer nach einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug fest. Gegen 12.20 Uhr beobachteten die Zivilkräfte des Landeskriminalamtes, wie die bis dahin Unbekannten das Schloss der Fahrertür eines in zweiter Reihe in der Prinzenallee abgestellten Lieferwagens manipulierten, dadurch das Fahrzeug öffneten und eine Tasche daraus entwendeten. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Diebe mit ihrer Beute. Die Zivilkräfte nahmen die Verfolgung auf und konnten das Trio gemeinsam mit weiteren hinzugerufenen Einsatzkräften kurz darauf in der Nähe des U-Bahnhofs Osloer Straße festnehmen. Das Diebesgut, welches sie bei den Tätern fanden, konnte dem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt werden. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte bei den Tatverdächtigen Geld, einen sogenannten Jammer und Werkzeug. Anschließend brachten die Polizistinnen und Polizisten die festgenommenen Männer im Alter von 22, 27 und 31 Jahren für erkennungsdienstliche Behandlungen in einen Polizeigewahrsam und überstellten sie anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord). Die Ermittlungen dauern an.