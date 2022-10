Festnahme nach Einbruch in Kiosk

Nr. 2032

Ein Polizist außer Dienst nahm in der vergangenen Nacht in Marzahn einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Gegen 0.40 Uhr beobachtete der Beamte, wie ein bis dahin Unbekannter die Glastür eines Kiosks an der Alfred-Döblin-Straße zerstörte und alarmierte seine Kollegen. Als der mutmaßliche Täter das Geschäft wieder verließ, wurde er von dem Polizisten, der sich in den Dienst versetzte, gestoppt und bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte gemeinsam mit zwei weiteren Zeugen festgehalten. In dem Rucksack des 21-jährigen Tatverdächtigen fanden die hinzugerufenen Polizistinnen und Polizisten diverse Zigarettenschachteln und Postpakete, welche sie später dem Eigentümer des Kiosks wieder aushändigen konnten. Die Einsatzkräfte brachten den Festgenommenen für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam und übergaben ihn anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost), die die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt.