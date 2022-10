Frau bei Kollision mit einem Ampelmast schwer verletzt

Nr. 2031

Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Abend in Westend ereignete, wurde eine Frau schwer verletzt. Die 71-Jährige war gegen 20.10 Uhr mit ihrem Pkw auf der Masurenallee in Richtung Neue Kantstraße unterwegs. Beim Abbiegen nach links auf den Messedamm verlor die Seniorin die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast, der dadurch abknickte. Ein davor abgestellter E-Scooter einer Mietfirma wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls beschädigt. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer am Kopf und am Oberkörper verletzt, weshalb alarmierte Rettungskräfte sie in eine Klinik brachten, wo sie stationär verblieb. Der Pkw der Seniorin wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrfähig ist. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zu dem sogenannten Alleinunfall.