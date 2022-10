Kradfahrer schwer verletzt

Nr. 2030

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Niederschönhausen erlitt ein Zweiradfahrer schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 45-Jähriger gegen 18 Uhr mit einem Auto die Platanenstraße in Richtung Treskowstraße. An der Kreuzung zur Friedrich-Engels-Straße soll er dabei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrers eines Motorrollers nicht beachtet haben, der die Friedrich-Engels-Straße in Richtung Wilhelmsruher Damm befuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten auf der Kreuzung, wobei der 84-Jährige Kradfahrer schwere Verletzungen erlitt und von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).