Verdacht der Brandstiftung

Nr. 2028

In Marzahn brannte in der vergangenen Nacht ein Fahrzeug. Ein aufmerksamer Passant bemerkte kurz nach 1 Uhr auf einem Parkplatz am Parsteiner Ring ein in Flammen stehendes Fahrzeug und rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Der Renault brannte vollständig aus. Ein neben dem PKW abgestellter Transporter wurde durch das Feuer zudem beschädigt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen.