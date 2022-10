Tötungsdelikt an Seniorin – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2017

Die 3. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin hat in den frühen Morgenstunden die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in Friedrichshain übernommen. Gegen fünf Uhr meldete sich ein 82-jähriger Senior bei der Polizei und gab an, seine 83-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in der Landsberger Allee getötet zu haben. Zum Tatort alarmierte Einsatzkräfte fanden die Frau tatsächlich tot in der Wohnung vor und nahmen den Mann widerstandlos fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.