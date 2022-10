Fahrzeugkonvoi gestoppt – zwei Fahrzeuge beschlagnahmt

Nr. 2011

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 44 und der 5. Begleitschutz- und Verkehrshundertschaft stoppten gestern Nachmittag sechs Teilnehmer einer mutmaßlichen Profilierungsfahrt in Tempelhof. Zuvor waren bei der Polizei diverse Notrufe eingegangen, wonach gegen 17.30 Uhr im Bereich zwischen der Straße Alt-Mariendorf und dem Tempelhofer Damm Fahrer mehrerer hochmotorisierter Pkw in einem Konvoi durch starkes Beschleunigen, abruptes Bremsen und teilweise Blockierens der Fahrbahn aufgefallen seien. Im Tempelhofer Damm kontrollierten die Einsatzkräfte die Wagen von sechs offenbar zu dem Konvoi gehörenden Fahrern im Alter von 21, 23, 25 und 33 sowie zweimal 24 Jahren, darunter ein Firmenfahrzeug sowie drei Miet- und zwei Privatfahrzeuge. Bei zwei der Pkw, einem Buick und einem Mercedes-Benz, stellten die Beamtinnen und Beamten erhebliche technische Veränderungen bzw. Mängel fest. Die Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung und Erstellung technischer Gutachten beschlagnahmt – und entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.