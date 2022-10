Senior bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2009

Gestern Nachmittag ereignete sich in Tegel ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 29-Jähriger gegen 16.20 Uhr mit einem Sattelschlepper die Holzhauser Straße in Fahrtrichtung Berliner Straße. Neben ihm fuhr ein 57-Jähriger mit einem Auto in dieselbe Fahrtrichtung. Beide sollen wegen des stockenden Verkehrs mit geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Ein 84-jähriger Radfahrer soll kurz vor der Kreuzung zur Berliner Straße mittig zwischen beiden Fahrzeugen durchgefahren sein und linksseitig unter das Fahrerhaus des Lkw geraten sein. Aufgrund lauter Schreie und Geräusche stoppten beide Kraftfahrzeugführer ihre Fahrzeuge. Der Senior erlitt schwere Verletzungen an einem Fuß, die in einem Krankenhaus operativ versorgt werden mussten. Der Lkw-Fahrer stand sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens und wurde am Unfallort ambulant behandelt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) klärt nun im Rahmen der Ermittlungen, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte.