Verkehrsunfall mit Linienbus - Mann schwer verletzt

In Charlottenburg ereignete sich gestern Morgen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen und gemäß den Aussagen der Unfallbeteiligten befuhr der 65-jährige Fahrzeugführer gegen 08.40 Uhr mit seinem Auto die Eisenzahnstaße in Richtung Lewishamstraße. An der Kreuzung Kurfürstendamm / Eisenzahnstraße / Waitzstraße bog er nach rechts auf den Kurfürstendamm ab und stieß dabei mit einem auf dem Sonderfahrstreifen in Richtung Adenauerplatz fahrenden Linienbus der Linie X10 zusammen, an dessen Steuer ein 58-Jähriger saß. Durch den Zusammenstoß mit dem Linienbus wurde das Auto ca. 30 Meter weit mitgeschleift und beschädigte dadurch drei weitere, verkehrsbedingt haltende Fahrzeuge. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 65-jährigen Autofahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Busfahrer sowie die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.