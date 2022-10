Überfälle auf Tankstellen – Wer kennt diese Männer?

Nr. 2007

Mit der Veröffentlichung von Fotos aus Überwachungskameras bittet die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) um Mithilfe bei der Suche nach zwei mutmaßlichen Räubern.

Die beiden abgebildeten Männer stehen im Verdacht jeweils einzeln seit dem 9. August 2022 insgesamt sieben Tankstellen überfallen zu haben. Bei einigen Raubtaten setzten die Unbekannten ein Messer und/oder Pfefferspray ein. Entwendet wurde stets Geld aus den Kassen. Die Überfälle ereigneten sich überwiegend zur Nachtzeit und ausschließlich in Tankstellen entlang der Märkischen Allee und der Straße Alt-Mahlsdorf.

Wer kann Hinweise zur Identität und/oder den Aufenthaltsorten der gesuchten Tatverdächtigen geben?

Wer hat die Gesuchten vor, während oder nach den Überfällen gesehen und kann Angaben zu den Taten und den Fluchtweg machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Bulgarischen Straße 55 in 12435 Berlin-Treptow unter der Rufnummer (030) 4664 – 373100 oder außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664 – 371100, per E-Mail an dir-3-k-31@polizei.berlin.de , über die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.