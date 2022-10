Unbekannter Toter – Wer kennt diesen Mann?

Nr. 2008

Mit der Veröffentlichung des Fotos eines toten Mannes bittet die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes um Mithilfe.

Am Mittwoch, den 27. Juli 2022, gegen 14.10 Uhr bemerken Passanten einen älteren Mann an einer Bushaltestelle am Kurt-Schumacher-Platz in Reinickendorf, welcher sich offensichtlich an Speisen verschluckt hatte und bereits im Gesicht blau angelaufen war. Sie riefen die Feuerwehr, die kurze Zeit später am Ort eintraf und mit der Reanimation begann. Anschließend wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er trotz intensivmedizinischer Versorgung am 2. August 2022 abends verstarb.

Bei dem Unbekannten wurden keine persönlichen Gegenstände gefunden, die Rückschlüsse auf seine Identität zulassen.