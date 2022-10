Nr. 1996

Unbekannte beschmierten gestern früh eine Parteizentrale in Köpenick mit Farbe. Gegen 9 Uhr bemerkte eine Streife des Zentralen Objektschutzes einen gelben Schriftzug an der der Parteizentrale in der Seelenbinderstraße und alarmierte Unterstützungskräfte hinzu. Diese machten die Sachbeschädigung unkenntlich. Das entsprechende Ermittlungsverfahren führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.