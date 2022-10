Brennendes Fahrzeug

Nr. 1994

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat in der vergangenen Nacht die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung in Lichtenberg übernommen. Mitarbeitende des Krankenhauses in der Herzbergstraße wurden kurz vor halb elf durch Knallgeräusche und Feuerschein auf ein brennendes Auto aufmerksam, das auf einem Parkplatz der Klinik abgestellt worden war. Trotz zügig durchgeführter Löscharbeiten der alarmierten Feuerwehr brannte der Wagen vollständig aus. Verletzt wurde niemand.