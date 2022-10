Fahrradfahrerin schwer verletzt

Nr. 1992

Bei einem Verkehrsunfall in Britz wurde eine 59-jährige Radfahrerin gestern Nachmittag durch die Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Dem bisherigen Ermittlungsstand und Zeugenaussagen zufolge verließ der 40 Jahre alte Fahrer eines Renault Clio die BAB 100 gegen 14.30 Uhr in östlicher Fahrtrichtung an der Abfahrt Britzer Damm. An der durch Ampeln geregelten Kreuzung Britzer Damm/Wederstraße fuhr der Mann die auf dem Radweg am Britzer Damm in Richtung Buckow radelnde und von links kommende Frau an, die sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen am Arm, Bein, Kopf und Rumpf zuzog und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zu der Frage, wer von beiden Grün und wer Rot hatte, gibt es gegensätzliche Aussagen von Zeuginnen und Zeugen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 (City) übernommen.