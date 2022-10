Tankstelle überfallen

Nr. 1991

Ein Unbekannter hat gestern Abend einen Mitarbeiter einer Tankstelle in Marzahn überfallen. Der Tatverdächtige betrat die Tankstelle gegen 20.50 Uhr und gab vor, ein Getränk zu kaufen. Als der 43-jährige Kassierer ihm Wechselgeld aus der Kasse geben wollte, zog der Mann mit einer Hand ein Messer und griff mit der anderen Hand in die Kasse. Als der Mitarbeiter versuchte, die Kasse zuzuschlagen, soll der Angreifer mehrmals intensive Stichbewegungen in seine Richtung gemacht haben, denen der Angestellte ausweichen konnte. Anschließend flüchtete der Räuber mit Beute in unbekannte Richtung. Der 43-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen führt ein Raubkommissariat der Direktion 3 (Ost).