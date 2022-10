Taschendiebin festgenommen

Nr. 1990

Die Beobachtungen eines aufmerksamen Mannes mündeten gestern Abend in Mitte in der Festnahme einer Taschendiebin. Gegen 18.30 Uhr hatte der 52-Jährige eine ältere Dame registriert, die einen Zug der Linie U5 am Bahnhof Unter den Linden betrat. Dabei wurde sie von einer deutlich jüngeren Frau gestützt. Was zunächst vertraut auf ihn wirkte, wurde dann ungewöhnlich, als die Jüngere, von der Älteren unbemerkt, während der Fahrt in deren Handtasche griff und ein Portemonnaie entwendete. Vom Zeugen auf die Situation angesprochen, ließ die Tatverdächtige das Diebesgut fallen und konnte bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei, am U-Bahnhof Rotes Rathaus, vom 52-Jährigen und weiteren Fahrgästen festgehalten werden. Dort wurde die 34-Jährige vorläufig festgenommen und anschließend einem Polizeigewahrsam zugeführt, den sie mit Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte. Die bestohlene 79-Jährige erhielt ihre Geldbörse wieder und konnte ihren Weg unversehrt fortsetzten.