Polizeikontrolle entzogen und verunfallt

Nr. 1989

Ein Motorradfahrer, der sich gestern Mittag einer Verkehrskontrolle in Halensee entzog, kollidierte bei seiner Flucht mit dem Auto einer 46-Jährigen. Der zu Kontrollierende war gegen 12.40 Uhr auf der Stadtautobahn in Richtung Süden unterwegs, als die Besatzung eines Funkstreifenwagens auf ihn aufmerksam wurde. Der anschließenden Aufforderung, ihr zu folgen, kam der Mann zunächst nach, verließ die Autobahn über die Ausfahrt Halensee und fand sich kurz darauf auf dem rechten Fahrstreifen der Halenseestraße, in Fahrtrichtung Rathenauplatz, wieder. Dort bremste er sein Zweirad ab, beschleunigte dann jedoch stark und versuchte, über einen Mittelstreifendurchbruch der Halenseestraße zu flüchten. Bei diesem Manöver stieß der Kradfahrer mit einem Auto aus dem Gegenverkehr zusammen und erlitt schwere Verletzungen am Rumpf und dem rechten Bein. Während die unter Schock stehende 46-jährige Autofahrerin eine ärztliche Behandlung ablehnte, wurde der nunmehr als 35-Jähriger Identifizierte mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu seiner Person ergaben, dass der Mittdreißiger nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs gewesen war. Die noch andauernden Ermittlungen, die ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen hat, dauern an.