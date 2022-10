BVG-Bus mit Stein beworfen

Nr. 1987

Ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe ist in der vergangenen Nacht in Neukölln von einer unbekannten Person mit einem Pflasterstein beworfen worden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand bemerkte der 60-jährige Fahrer des Busses der Linie M 41 während der Fahrt in der Sonnenallee gegen 23.50 Uhr ein lautes Geräusch. Er stellte das Fahrzeug daraufhin an der Haltestellte Schulenburgpark ab, bat die Fahrgäste aus dem Bus und sah, dass die Eingangstür im mittleren Teil des Fahrzeugs zersplittert war und ein Loch aufwies. Im Einstiegsbereich lag ein Pflasterstein. Keiner der insgesamt vier Fahrgäste wurde verletzt. Weder der Fahrer noch die Fahrgäste konnten Angaben zum Tatgeschehen machen. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung führt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).