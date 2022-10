Rettungswagen-Besatzung angegriffen

Nr. 1985

Wegen eines tätlichen Angriffs auf eine Dienstkraft und eines Flaschenwurfs auf einen Rettungswagen der Berliner Feuerwehr wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 53 gestern Abend in die Falckensteinstraße gerufen. Vor Ort hielten ein Zeuge, ein Bundespolizist außer Dienst, sowie die aus zwei Angehörigen der Feuerwehr bestehende Besatzung des Rettungswagens einen 31-jährigen Tatverdächtigen fest. Bei der Befragung durch die Polizei gab die Besatzung an, dass sie mit ihrem Fahrzeug gegen 18 Uhr während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn die Oberbaumstraße aus Richtung Schlesisches Tor kommend in Richtung Mühlenstraße befuhr, als der tatverdächtige Mann auf Höhe der Falckensteinstraße eine Glasflasche gegen die rechte Seite des Rettungswagens geworfen habe. Der 32-jährige Fahrer habe daraufhin eine Vollbremsung durchgeführt und gemeinsam mit seinem Begleiter den Tatverdächtigen zu Fuß verfolgt. Als sie ihn aufgefordert hätten, stehen zu bleiben, habe er sich umgedreht und dem 31-jährigen Rettungswagenfahrer mit einer Faust ins Gesicht geschlagen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Die Einsatzkräfte der Polizei Berlin nahmen den Mann fest. Er wurde in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt und von dort an die ermittelnde Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übergeben. Der Angreifer soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.