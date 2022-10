Geldautomaten gesprengt

Nr. 1984

Einsatzkräfte der Polizei wurden heute früh zu einer Bankfiliale in Köpenick alarmiert. Mehrere Unbekannte sollen sich dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge gegen 3.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Bankfiliale in einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße verschafft und eine Explosion an einem Geldautomaten herbeigeführt haben. Durch die Sprengung wurden der Geldautomat und eine Wand innerhalb der Filiale zerstört. Die mutmaßlichen Täter sollen mit der Beute auf Fahrrädern geflüchtet sein. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen.