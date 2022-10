Nr. 1982

In Westend wurden gestern Abend Fenster einer öffentlich-rechtlichen Institution eingeworfen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll eine bislang unbekannte Person gegen 20.20 Uhr mehrere Fenster des Gebäudes in der Masurenallee mit Gehwegplattenteilen eingeworfen haben und anschließend in Richtung Theodor-Heuss-Platz geflüchtet sein. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an.