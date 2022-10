Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1981

Bei einem Verkehrsunfall im Köpenick wurde heute Vormittag ein Junge schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und gemäß Aussagen von Zeugen überquerte der elfjährige gegen 11.40 Uhr die Fahrbahn der Wendenschloßstraße in Höhe der Dregerhoffstraße hinter einer durchfahrenden Straßenbahn.

Ein 41-jähriger Autofahrer, der mit seinem BMW die die Wendenschloßstraße in Richtung Möllhausenufer befuhr, versuchte noch zu bremsen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht vermeiden. Der Junge wurde in Folge des Aufpralls auf die Motorhaube des BMW geschleudert und erlitt Verletzung am Kopf und an den Beinen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.