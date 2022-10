Geldausgabeautomat in Mahrzahn gesprengt - Zeugen gesucht

Nr. 1980

Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, gegen 3 Uhr, brachen zwei unbekannte Männer in die Sparda-Bank-Filiale im Einkaufscenter Plaza Marzahn in der Mehrower Allee ein und sprengten dort einen Geldausgabeautomaten. Die Täter flohen mit ihrer Beute auf zwei dunklen Motorrollern durch die Passage in Richtung Walter-Felsenstein-Straße. Dann verliert sich ihre Spur.

Wer hat am 12. Oktober 2022 nachts zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr zwei Roller wahrgenommen, die sich vom Tatort entfernten und kann Angaben zum weiteren Fluchtweg machen?

Wem sind ein oder zwei Roller mit auffälligem, möglicherweise zügigem Fahrverhalten aufgefallen?

Wer hat gesehen, dass in dieser Nacht nach 3 Uhr zwei Roller abgestellt, in eine Garage verbracht oder auf ein Fahrzeug verbracht wurden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben?

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamts der Polizei Berlin am Tempelhofer Damm 12, 12101 Berlin-Tempelhof unter den Telefonnummern (030) 4664–944326 und (030) 4664–944325, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.