Angriff mit Messer – Mann schwer verletzt

Nr. 1978

In Friedrichsfelde wurde in der vergangenen Nacht ein Mann schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wählte gegen 23.50 Uhr ein 24-Jähriger den Notruf der Berliner Feuerwehr, da er kurz zuvor Volkradstraße durch einen Messerstich verletzt wurde. Ebenfalls alarmierte Polizeikräfte fanden wenig später den am Boden liegenden schwer verletzten Mann. Ersten Angaben zufolge sei dieser zuvor von zwei Unbekannten im Volkradpark angesprochen und danach unmittelbar mit einem Messer gestochen worden. Rettungskräfte brachten den Mann mit einer Stichwunde im Bauch in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert werden musste.

Die Ermittlungen zum weiteren Tathergang führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).