Streit zwischen zwei Frauen endet mit einem Knochenbruch

Nr. 1976

Gestern Mittag kam es in Gesundbrunnen zwischen zwei Frauen zu einem handfesten Streit, bei dem nach aktuellem Ermittlungsstand auch ein Schlagstock eingesetzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten gegen 13 Uhr zwei miteinander bekannte Frauen im Alter von 26 und 27 Jahren in der Bellermannstraße in einen Streit. Dieser gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Jüngere mit einem Schlagstock zuerst gegen das Auto der Älteren geschlagen und diese danach auch gezielt angegriffen und verletzt haben soll. Zeugen berichteten, dass die 26-jährige Tatverdächtige anschließend zunächst mit einem PKW vom Tatort flüchtete.

Die verletzte 27-Jährige kam zur ambulanten Behandlung mit einem gebrochenen Unterarm und Prellungen in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord).