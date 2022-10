Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1975

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Wilhelmstadt wurde eine 62-Jährige schwer verletzt. Den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge, soll die Frau gegen 19 Uhr die Heerstraße in Fahrtrichtung Pichelsdorfer Straße befahren haben. Ein vor ihr fahrender 56-Jähriger musste mit seinem Pkw BMW abbremsen. Die 56-Jährige konnte ihre Vespa nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch die Kollision stürzte die Frau und zog sich schwere Verletzungen am Rumpf und am Oberschenkel zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme blieb der Bereich rund eine halbe Stunde gesperrt. Die weitere Unfallbearbeitung übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West).