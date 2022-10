Festnahme nach Einbruch

Nr. 1973

In der vergangenen Nacht nahmen Zivilpolizisten einen 37-Jährigen in Schöneberg fest. Eine Zeugin beobachtete den Mann gegen 1.20 Uhr, wie dieser und ein Komplize in Geschäftsräume in der Kurfürstenstraße eindrangen und alarmierte die Polizei. Die eintreffenden Beamten nahmen den 37-Jährigen beim Abstellen des Diebesgutes und nach einer kurzen Flucht fest. Der zweite Beteiligte konnte vor dem Eintreffen der Polizisten unerkannt flüchten. Der 37-Jährige wurde in ein Gewahrsam gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt. Bei der Absuche der näheren Umgebung konnte weiteres Diebesgut festgestellt werden.