Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Nr. 1969

Infolge eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Nachmittag in Mitte ereignete, erlitt ein Radfahrer schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 58-Jährige gegen 13.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Spreebogenpark. An der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße/Otto-von-Bismarck-Allee kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigt von links aus der Otto-von-Bismarck-Allee querenden Auto eines 24-jährigen Fahrzeugführers. Während dieser unverletzt blieb, musste der Radfahrer von alarmierten Rettungskräften mit schweren Verletzungen an Kopf und Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem er stationär verblieb. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.