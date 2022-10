Brand im Keller

Nr. 1950

Wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung in Neu-Hohenschönhausen ermittelt seit heute früh ein Brandkommissariat. Gegen 5.20 Uhr hatte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Zingster Straße ein lautes Geräusch gehört, bei einem Blick aus dem Fenster dann Rauch aus dem Keller aufsteigen sehen und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Die Brandbekämpfer löschten einen inzwischen in Vollbrand stehenden Kellerverschlag, verletzt wurde niemand. Durch den Brand wurden Versorgungsleitungen des Hauses teilweise unterbrochen. Die Ermittlungen dauern an.