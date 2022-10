Fremdenfeindlich beschimpft und geschlagen

Nr.1947

In Charlottenburg alarmierte gestern Abend ein 27-Jähriger die Polizei, nachdem er von einem anderen Mann geschlagen und fremdenfeindlich beschimpft worden war. Der Mann gab an, er sei gegen 21.40 Uhr am Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße zeitgleich mit dem 39-jährigen Tatverdächtigen aus dem Bus der Linie M19 gestiegen und plötzlich von dem ihm Unbekannten geschubst und zunächst mit der flachen Hand, dann mit der Faust, ins Gesicht geschlagen worden. Der alkoholisierte 39-Jährige soll den Jüngeren dabei fremdenfeindlich beschimpft haben. Alarmierte Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen in der Nähe festnehmen. Er bestritt die Vorwürfe. Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab bei ihm einen Wert von rund 2,3 Promille. Nach einer Blutentnahme in einem Polizeigewahrsam wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts einer Körperverletzung dauern an und werden beim Polizeilichen Staatsschutz geführt. Der 27-Jährige verzichtete auf eine ärztliche Behandlung.