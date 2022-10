Fahrzeug angezündet

Nr. 1946

Wegen des Verdachts einer Brandstiftung in Marienfelde ermittelt seit der vergangenen Nacht ein Brandkommissariat der Polizei Berlin. Gegen 23.10 Uhr hatten Zeuginnen einen Transporter am Fahrbahnrand der Motzener Straße/Poleigrund bemerkt, von dem Rauch aufstieg. Die Zeuginnen hatten daraufhin umgehend angehalten, den qualmenden Reifen mit einem kleinen Feuerlöscher gelöscht und zeitgleich Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr musste nicht mehr tätig werden. Der Reifen des Fahrzeugs war geplatzt und an dem Wagen Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.