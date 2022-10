Junge von Auto angefahren und schwer verletzt

Nr. 1945

Gestern Nachmittag ereignete sich in Wilmersdorf ein schwerer Verkehrsunfall. Gemäß derzeitigem Kenntnisstand war ein 25-Jähriger in einem Smart um kurz vor 18 Uhr auf der Konstanzer Straße in Fahrtrichtung Westfälische Straße unterwegs. An der Kreuzung zum Hohenzollerndamm bog er nach rechts ab und fuhr einen 50-jährigen Mann sowie dessen 9-jährigen Sohn an, die die dortige Fußgängerfurt bei grünem Ampellicht überquert haben sollen. Während der Vater nur leichte Verletzungen an einem Arm davontrug, erlitt sein Sohn erhebliche Verletzungen an den Beinen sowie Kopf und Rumpf, da er von dem Wagen überrollt wurde. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll derzeit nicht bestehen. Sein Vater wurde ambulant behandelt. Der 50-Jährige, sowie auch der Smart-Fahrer, der ebenfalls ambulant vor Ort behandelt wurde, standen deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.