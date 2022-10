Ungebetene Besucherin auf dem Balkon

Nr. 1944

Eine mutmaßliche Einbrecherin ging der Polizei gestern Nachmittag in Pankow ins Netz. Nach bisherigem Kenntnisstand hörte eine 56-Jährige gegen 14.50 Uhr Geräusche auf dem Balkon ihrer Wohnung in der Pestalozzistraße. Sie begab sich daraufhin dorthin und sah eine ihr unbekannte Frau auf dem Balkon stehen, die versuchte, die angekippte Balkontür aufzudrücken. Als sich die Wohnungsinhaberin bemerkbar machte, stieg die Unbekannte über die Balkonbrüstung und flüchtete in Richtung Ossietzkystraße. Zwischenzeitlich von der 56-Jährigen alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen kurze Zeit später eine Tatverdächtige im Schlosspark Pankow fest, auf die die Beschreibung passte. Die 49-Jährige wurde der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.